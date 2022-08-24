Осужденный в ДНР иностранный наемник опоздал с апелляцией

Глава ДНР Пушилин: осужденный иностранный наемник опоздал с апелляцией на приговор

Один из осужденных на смертную казнь иностранных наемников опоздал с подачей апелляции на приговор, рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев live». Он отметил, что сейчас суд ДНР выясняет, была ли причина опоздания уважительной.

«Один из них опоздал с апелляцией, скажем так, подал с опозданием. Теперь наш суд рассматривает, была ли это уважительная причина, после этого будет принято решение, будет ли рассматриваться в кассационном порядке и его дело или нет. В целом сейчас будут рассматриваться все, кто подал на кассацию, в самое ближайшее время к этому приступят», — рассказал Пушилин.

Воевавших на стороне Украины иностранных наемников приговорили к смертной казни 9 июня. Среди них были 48-летний британец Шон Пиннер и его 28-летний соотечественника Эйден Аслин, а также 21-летней марокканец Саадун Брагим.