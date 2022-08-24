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В ДНР заявили о готовности мест для трибунала

Глава ДНР Пушилин: места для трибунала над украинскими военными преступниками готовы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев live».

«Что касается мест, они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько», — сообщил Пушилин. Он также отметил, что судить будут не только членов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

«Под трибунал будут подведены все военные преступники, это вот не только азовцы, потому что сейчас по мере расследования, по мере работы со свидетелями, пострадавшими из освобожденных населенных пунктов, порой из других подразделений и просто из регулярной украинской армии, там преступления не менее ужасные и более циничные. Потому что у всех только на слуху "Азов", а я вам скажу, там хватает [военнослужащих других подразделений], за эти восемь лет у них очень серьезно поломалась голова», — рассказал глава ДНР.

Накануне стало известно, что один из осужденных на смертную казнь в ДНР иностранных наемников опоздал с подачей апелляции на приговор. Суду республики предстоит решить, была ли задержка в подаче документов уважительной.

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