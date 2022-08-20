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В Минобороны заявили о ликвидации американских наемников в Харькове

ВКС России в Харьковской области уничтожили 20 американских наемников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

ВКС России ликвидировали в районе Андреевки в Харьковской области свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, был нанесен удар высокоточным оружием по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделением иностранных боевиков.

Ксения Жарова
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