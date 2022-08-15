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Минобороны заявило об уничтожении более ста иностранных наемников на Украине

Минобороны заявило об уничтожении более ста наемников из Польши и Германии под Харьковом

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Об этом в понедельник, 15 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в результате нанесенного удара было уничтожено свыше ста и ранено более 50 наемников из Польши, а также Германии.

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Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

14 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевые задачи.

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Евгения Куликова
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