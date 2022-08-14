В Минобороны сообщили о 200 оставивших позиции украинских морпехах в ДНР

Минобороны сообщило, что более 200 морпехов ВСУ самовольно оставили позиции в ДНР

В ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевые задачи. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что украинские морпехи самовольно оставили позиции в районе населенных пунктов Опытное и Первомайское из-за больших потерь.

Согласно данным ведомства, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек состава осталось около 140 военных.

Также министерство доложило о полном взятии под контроль села Уды в Харьковской области. Днем ранее Минобороны отчиталось об освобождении поселка Пески в ДНР.