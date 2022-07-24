Стало известно о гибели группы иностранных наемников в Донбассе

Politico: за неделю в Донбассе погибли четыре наемника из США, Канады и Швеции

Издание Politico сообщило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирошниченко.

По его словам, за неделю там погибли американцы Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. Уточняется, что они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка.

Информацию о двух погибших американцах ранее подтвердил Госдепартамент США.

Иностранные наемники на Украине

Погибшие граждане США, Канады и Швеции являются далеко не единственными иностранными наемниками, воюющими на стороне украинских солдат. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Киева. Он уточнил, что полк имени Кастуся Калиновского попал под обстрел российской артиллерии.

Также под Харьковом ликвидировали немецкого наемника Даниэля Герлиани с позывным Гималай. Сообщается, что он начал воевать в рядах украинского батальона «Азов» с начала российской спецоперации. По имеющимся данным, Гималай погиб 3 июня.

9 июня суд в ДНР приговорил к смертной казни трех иностранных наемников: 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Брагима Саадуна. Всех троих обвинили наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Защитники осужденных обжаловали приговор.

Воюющих на стороне Киева иностранцев стало меньше

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о сокращении числа наемников, воюющих на стороне Киева. Всего, по данным ведомства, на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран.

2741 составляет число иностранных наемников по данным Минобороны России на 12 июля

Эти данные позже подтвердил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич. По его словам, за последние три недели их число сократилось с 3221 на 480 человек.

Чтобы сохранить свои жизни, им следовало бы немедленно вернуться домой. В противном случае они либо будут уничтожены, либо преданы суду — именно как наемники Максим Буякевич заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ

Американцы рассказали об «аду» в Донбассе

Ранее воюющие на стороне Киева американские наемники назвали адом события специальной военной операции на Украине. Они также рассказали о потере боевого духа. По словам экс-подполковника морской пехоты США Рипли Роулингса, отчасти это произошло из-за того, как сражаются российские военные. Сами иностранцы признают, что виной тому нехватка снабжения, задержки с получением оружия, обещанного Западом, и проблемы со связью.

Более того, американский телеканал NBC выяснил, что принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемники готовы умереть, лишь бы не попасть в плен. Как стало известно журналистам, иностранные военнослужащие носят с собой специальные средства для самоликвидации. Как признался ветеран армии США, у него всегда припрятана ручная граната с привязанной к кольцу веревкой, чтобы быстро выдернуть его, во избежание захвата. Другие солдаты заявляют, что готовы броситься на российских солдат с ножом, если у них закончатся патроны. Часть наемников также признались, что носят в отдельном кармане лишнюю пулю «на всякий случай».