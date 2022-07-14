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Российский дипломат заявил о сокращении числа иностранных наемников на Украине

Дипломат Буякевич заявил, что число наемников на Украине сократилось на 480 человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Число иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), за последние три недели сократилось на 480 человек. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что наемникам следовало бы вернуться домой, иначе они будут уничтожены.

«Хочу вас заверить, что все они пофамильно фиксируются еще на этапе подготовки к выезду на Украину. И их количество неуклонно сокращается: за последние три недели в результате наступательных действий Вооруженных сил России и подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР число наемников уменьшилось с 3221 до 2741. Чтобы сохранить свои жизни, им следовало бы немедленно вернуться домой. В противном случае они либо будут уничтожены, либо преданы суду — именно как наемники», — заявил Буякевич.

О сокращении числа наемников в конце июня сообщил и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так», — отмечал он.

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