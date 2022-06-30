Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников

Глава ДНР Пушилин заявил, что число воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что число иностранных наемников, воюющих в Донбассе, снижается, они пытаются покинуть территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы республики, «наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирования Украины». «Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что информация об этом «прослеживается достаточно регулярно».

Ранее Денис Пушилин спрогнозировал, что ход военной спецоперации на Украине ускорится после того, как союзные войска Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) установят контроль над Лисичанском.

Ударная волна



