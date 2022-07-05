Шойгу назвал число уничтоженных за десять дней наемников на Украине

Глава Минобороны Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за 10 дней

Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников

Начало событий в новости Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников

За прошедшие десять дней на Украине были уничтожены 170 иностранных наемников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минобороны, еще 99 человек отказались принимать участие в боевых действиях и выехали с Украины.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — объявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по месту дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы в Николаевской области Украины.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.