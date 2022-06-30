В ДНР спрогнозировали ускорение спецоперации

Глава ДНР Пушилин заявил, что после взятия Лисичанска ход спецоперации ускорится

Ход военной спецоперации на Украине ускорится после того, как союзные войска Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) установят контроль над Лисичанском. Такой прогноз озвучил глава ДНР Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Ранее глава ДНР раскрыл подробности обмена военнопленными с украинской стороной. По его словам, Киев передал 144 бойца из России и ДНР, столько же человек вернулись на Украину.