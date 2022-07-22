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Стало известно о подготовке наемников к самоликвидации во избежание плена

NBC: иностранные наемники на Украине носят с собой средства для самоликвидации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовы умереть, лишь бы не попасть в плен. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Как стало известно журналистам, иностранные военнослужащие носят с собой специальные средства для самоликвидации. По словам ветерана армии США, у него всегда припрятана ручная граната с привязанной к кольцу веревкой, чтобы быстро выдернуть его, во избежание захвата.

Другие солдаты заявляют, что готовы броситься на российских солдат с ножом, если у них закончатся патроны. Часть наемников также признались, что носят в отдельном кармане лишнюю пулю «на всякий случай».

При этом в материале отмечается, что все эти заявления могут быть лишь хвастовством.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

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Варвара Кошечкина
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