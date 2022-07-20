Стало известно о ликвидации на Украине немецкого наемника

Канал «Направленец по Украине» сообщил о ликвидации немецкого наемника под Харьковом

Под Харьковом ликвидировали немецкого наемника Даниэля Герлиани с позывным Гималай. Об этом стало известно Telegram-каналу «Направленец по Украине».

По данным Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове, немец учился на факультете прокуратуры. Он начал воевать в рядах украинского батальона «Азов» с начала российской спецоперации. Сообщается, что Гималай погиб 3 июня.

19 июля стало известно о гибели отставного шведского военнослужащего, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева. 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты.

Ранее сообщалось, что бывший канадский военный, сражавшийся на Украине в качестве наемника, вернулся домой с тяжелым ранением. 50-летний канадец был серьезно ранен в Запорожской области 15 мая.