Globe and Mail: канадский наемник уехал с Украины после тяжелого ранения в Запорожье

Бывший канадский военный, который воевал на Украине в качестве наемника, вернулся домой с тяжелым ранением, пишет канадская газета Globe and Mail. Как сообщает издание, 50-летний канадец был серьезно ранен в Запорожской области 15 мая.

Из зоны боевых действий его эвакуировала канадская некоммерческая организация (НКО) «Aman Lara», которую создали в 2021 году для помощи в эвакуации людей из Афганистана. Возвращению наемника домой способствовала и его семья, а на онлайн-платформе для пожертвований было собрано около 60 тысяч долларов помощи.

Исполнительный директор НКО «Aman Lara» Брэйн Макдональд заявил, что вернуть канадца домой оказалось трудной задачей, потребовавшей координации усилий как внутри страны, так и за рубежом. Сейчас наемник, чье имя не называется, уже находится в больнице Оттавы и, как утверждает издание, его безопасности ничто не угрожает.

Накануне заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич сообщил, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели сократилось на 480 человек. «Чтобы сохранить свои жизни, им следовало бы немедленно вернуться домой. В противном случае они либо будут уничтожены, либо преданы суду — именно как наемники», — заявил дипломат.