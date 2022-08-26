На Украине ликвидировали американского наемника

Губернатор Приморья Кожемяко сообщил, что на Украине ликвидировали наемника из США Джонса

Добровольцы из приморского отряда «Тигр» ликвидировали американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram.

«На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!» — написал губернатор. Он отметил, что против российских военных вышла подготовленная группа наемников из разных стран. «Никто из приморцев не дрогнул. Атаку отбили, позиции отстояли», — заключил он.

В августе Минобороны России рассказало об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате нанесенного удара было уничтожено свыше ста и ранено более 50 наемников из Польши, а также Германии.

