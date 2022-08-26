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На Украине ликвидировали американского наемника

Губернатор Приморья Кожемяко сообщил, что на Украине ликвидировали наемника из США Джонса

Фото: Telegram-канал «Кожемяко | официально»

Добровольцы из приморского отряда «Тигр» ликвидировали американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram.

«На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!» — написал губернатор. Он отметил, что против российских военных вышла подготовленная группа наемников из разных стран. «Никто из приморцев не дрогнул. Атаку отбили, позиции отстояли», — заключил он.

В августе Минобороны России рассказало об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате нанесенного удара было уничтожено свыше ста и ранено более 50 наемников из Польши, а также Германии.

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Марина Совина
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