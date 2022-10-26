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09:06, 26 октября 2022Путешествия

В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 3 ноября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 3 ноября. Об этом в среду, 26 октября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В Росавиации посоветовали отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стало известно, что иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки в России. Общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны за данный период выросло на 11 процентов в годовом выражении — 21,7 миллиона человек.

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Валентина Процкова
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