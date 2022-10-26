«Известия»: иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в России

Иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ежемесячный доклад Росавиации Минтрансу.

Отмечается, что за девять месяцев 2022 года рейсами зарубежных авиакомпаний в РФ и из страны воспользовались 8,7 миллиона человек. При этом международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16 процентов, до 13 миллионов человек.

Общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны за данный период выросло на 11 процентов в годовом выражении — 21,7 миллиона человек. Большинство пассажиров воспользовались аэропортами Московского авиаузла - 13,3 миллиона человек (61 процент).

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что прямое авиасообщение между Москвой и Бали может возобновиться в скором времени. Стало известно, что полеты будут запущены после урегулирования некоторых вопросов с авиаперевозчиками. Таварес напомнил, что раньше рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» летали из Москвы до Бали без пересадок.