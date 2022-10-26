Белоруссия не увидела наступательных группировок Украины

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что не видит угрозы украинского наступления

В белорусском министерстве обороны не увидели угрозы украинских наступательных группировок на границе, заявил глава ведомства Виктор Хренин, его слова приводит БЕЛТА.

При этом он отметил, что Минск внимательно следит за ситуацией.

«Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем», — сказал Хренин.

Ранее начальник Генерального штаба республики Виктор Гулевич заявил, что в Белоруссии переосмыслили подготовку войск и осознали необходимость перейти к большей мобильности соединений.