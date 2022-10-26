В Белоруссии переосмыслили подход к подготовке войск

Генштаб Белоруссии заявил, что нужно перейти к большей мобильности при подготовке войск

В Белоруссии переосмыслили подготовку войск и заявили о необходимости перейти к большей мобильности. Об этом сообщил начальник Генерального штаба республики Виктор Гулевич, пишет Telegram-канал белорусского министерства обороны.

«Прошедший учебный год дал нам возможность переосмыслить подходы к подготовке войск. (...) В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня — это взвод, рота, батальон. Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений», — сказал он.

Гулевич уточнил, что это относится к средствам связи и наблюдения, позволяющим военным и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) различных модификаций следить за полем боя. Также, по его словам, Белоруссия отслеживает ситуацию вдоль границ и в случае возможных рисков выдвигает силы немедленного реагирования.

Ранее белорусская армия приготовилась к провокациям. Как утверждает министр обороны республики Виктор Хренин, осуществляется охрана и защита белорусской границы.