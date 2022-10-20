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16:49, 20 октября 2022Бывший СССР

Белорусская армия приготовилась к провокациям

Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности армии республики реагировать на провокации

Фото: : Максим Блинов / РИА Новости

Белорусская армия готова реагировать на возможные провокации. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова передает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на Западном и Северо-Западном направлениях», — сообщил Хренин.

По его словам, предусмотрены меры, пресекающие военные провокации на приграничной территории. Как утверждает министр обороны, осуществляется охрана и защита белорусской границы. Хренин подчеркнул, что разведка проводится на постоянной основе, а также был организован обмен информацией с союзниками Белоруссии.

Ранее он заявил о переходе противостояния с Западом в горячую фазу. Кроме того, министр обороны отметил, что эскалация напряженности была заметна и год назад. Хренин обратил внимание на целенаправленность нагнетания обстановки.

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Кристина Есикова
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