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17:08, 26 октября 2022Бывший СССР

В ЛНР сообщили о неудачных попытках ВСУ наступать на Сватово и Кременную

Полковник Киселев: ВСУ несут большие потери, пытаясь наступать на Сватово и Кременную

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут на направлении Кременной и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), заявил полковник полиции Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

По его словам, Киев бросает в атаку мобилизованных, которые несут потери.

«Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30, 40, 50 человек из числа теробороновцев, то есть мобилизованных, также приводят к печальным последствиям, (ВСУ — прим. «Ленты.ру») несут большие потери», — сказал Киселев.

Ранее полковник рассказал о том, как польские наемники атаковали украинских военных. Это произошло после попытки заставить граждан Польши наступать на российские оборонительные линии на направлении Кременной.

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Василий Мека
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