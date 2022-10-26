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13:40, 26 октября 2022Бывший СССР

Поляки атаковали украинских военных в ЛНР

МВД ЛНР сообщило о бое между польскими наемниками и украинскими военными у Кременной
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Польские наемники атаковали украинских военных после попытки заставить граждан Польши наступать на российские оборонительные линии на направлении Кременной. Об этом РИА Новости рассказал полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, после неудачных попыток продвинуться вглубь позиций российских войск, поляки отказались идти вперед. Наемники заявили, что прорывать оборону должны не они, а отряды территориальной обороны. В противном случае, польские подразделения понесут большие потери.

Однако украинцы решили оказать давление на граждан Польши и заставить их идти вперед. «В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора". По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры», — подытожил Киселев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении замедлилась.При этом он считает, что украинские военные смогут продвинуться вперед к началу зимы.

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Василий Мека
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