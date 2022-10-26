Из российского бюджета потратят сотни миллионов на спасение белорусских НПЗ

Россия выделит из бюджета субсидии на закупки белорусского дизтоплива по высоким ценам

Из российского бюджета выделят деньги на спасение белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от западных санкций и потери украинского рынка, выяснил «Коммерсантъ». Россия обеспечит своим импортерам белорусского дизельного топлива демпферные выплаты, так как без них поставки оказываются убыточными.

По словам собеседников «Ъ», схема поставок топлива будет такова: российская госкомпания «Промсырьеимпорт» закупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем продает его на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Разница в цене компенсируется из бюджета.

На данный момент Россия закупает мало топлива у белорусских НПЗ — с 10 по 24 октября в страну поступило всего около 8,5 тысячи тонн межсезонного дизтоплива. Специалисты компании «Петромаркет» подсчитали, что такой объем составляет лишь 5 процентов от общих продаж этого вида топлива на бирже и около 3 процентов от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. Вместе с тем на демпферные выплаты за такой объем поставок из бюджета придется потратить 200 миллионов рублей.

В последние годы поставки белорусского топлива в Россию были минимальными из-за их убыточности. Тем не менее с 10 октября страна решила возобновить импорт по двум основным причинам. Во-первых, Россия искала способ помочь нефтеперерабатывающей отрасли Белоруссии в условиях проблем со сбытом. Во-вторых, власти увидели риск дефицита морозостойких сортов межсезонного дизтоплива — стоимость зимнего дизтоплива в начале октября превысила 73 тысячи рублей за тонну.

До ввода российских войск в Украину на Белоруссию приходилось 45 процентов украинского импорта бензина и 37 процентов импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн соответственно. Кроме того, по белорусской переработке сильно ударили западные санкции, сократив загруженность местных НПЗ вдвое уже к апрелю.

22 октября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, процесс его оформления завершат в ближайшее время. Он отметил, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.