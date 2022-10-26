Российские полицейские задержали мужчину за убийство в кафе

В Санкт-Петербурге мужчину задержали за убийство юноши на глазах у его сестры в кафе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 39-летнего безработного мужчину за убийство 22-летнего молодого человека в кафе. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ночью 25 октября потерпевший отдыхал с сестрой в ресторане на Купчинской улице. Фигурант поссорился с юношей и ударил его ножом в грудь, нанеся смертельное ранение. В полицию позвонила сестра жертвы. Приехали правоохранители и обнаружили тело погибшего.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали 19-летнего студента за совращение 15-летней школьницы в интернете.

