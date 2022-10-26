Российского студента задержали за совращение школьницы в сети

В Санкт-Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы в интернете

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента за совращение 15-летней школьницы в интернете. Об этом в среду, 26 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратился отец девочки. Он узнал, что его дочь с февраля по июль общалась во «ВКонтакте» с совершеннолетним молодым человеком: тот пишет ей сообщения сексуального характера и предлагает заняться сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Мужчину нашли на проспекте Энгельса. Известно, что он учится в колледже. С фигурантом провели допрос и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Петербурге охранника и контролера задержали за совращение 13-летней школьницы у нее дома.