Вышел трейлер полнометражного фильма «Чебурашка»

В России выпустили трейлер фильма «Чебурашка» с измененным образом главного героя

Кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер полнометражного фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем и Еленой Яковлевой в главных ролях. Ролик вышел на YouTube-канале производителя контента.

В трейлере зрителям раскрыли главную сюжетную линию новогодней кинопремьеры, снятой по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Так, главный герой фильма, Чебурашка, случайным образом попавший в приморский город из апельсиновой страны, заводит дружбу с садовником Геной (Сергей Гармаш). Пока сотрудник дендрария с приятелем пытаются выяснить, кем является Чебурашка, в борьбу за необычного зверька вступает властная и богатая женщина Римма (Елена Яковлева), которая готова на все, чтобы ее внучка получила забавную живую игрушку.

Отмечается, что в новом трейлере Чебурашка подвергся небольшим изменениям: образ героя немного отличается от образа в первом тизере, который вышел в июне. Как рассказали авторы проекта, Чебурашка был воссоздан с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.

В фильме также играют Полина Максимова, Федор Добронравов, Марина Коняшкина, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенко и другие. Голосом главного героя стала актриса Ольга Кузьмина, которая также отвечала за его движения. Режиссером-постановщиком картины выступил Дмитрий Дьяченко, снявший ранее «День радио», «О чем говорят мужчины» и трилогию «Последний богатырь». Фильм выйдет во всех кинотеатрах страны 1 января 2023 года.