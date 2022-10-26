Мобилизованный ветеран Чечни погиб в зоне СВО

В зоне СВО под Луганском погиб мобилизованный ветеран Чечни Денис Горбушин

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Новоуральска Денис Горбушин — он ранее принимал участие в чеченской кампании. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, пишет e1.ru.

Россиянина призвали в рамках частичной мобилизации 27 сентября — его зачислили в списки 74-й мотострелковой бригады, сообщил Тюменцев. Он добавил, что ветеран Чечни погиб 17 октября, когда попал под минометный обстрел в районе Сватово в Луганской народной республике.

Мужчина скончался от осколочного ранения. Глава Новоуральского городского округа назвал погибшего мобилизованного настоящем героем России и выразил соболезнования родным и близким россиянина.

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО погиб ветеран чеченской кампании Евгений Чегаев, призванный из Свердловской области в рамках частичной мобилизации. Мужчина был призван 23 сентября в Талицком районе, и оказался в призывном пункте шесть дней спустя, 29 сентября.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявлял, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.