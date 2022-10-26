Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 26 октября 2022Россия

Мобилизованный ветеран Чечни погиб в зоне СВО

В зоне СВО под Луганском погиб мобилизованный ветеран Чечни Денис Горбушин

Фото: Страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Новоуральска Денис Горбушин — он ранее принимал участие в чеченской кампании. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, пишет e1.ru.

Россиянина призвали в рамках частичной мобилизации 27 сентября — его зачислили в списки 74-й мотострелковой бригады, сообщил Тюменцев. Он добавил, что ветеран Чечни погиб 17 октября, когда попал под минометный обстрел в районе Сватово в Луганской народной республике.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

Мужчина скончался от осколочного ранения. Глава Новоуральского городского округа назвал погибшего мобилизованного настоящем героем России и выразил соболезнования родным и близким россиянина.

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО погиб ветеран чеченской кампании Евгений Чегаев, призванный из Свердловской области в рамках частичной мобилизации. Мужчина был призван 23 сентября в Талицком районе, и оказался в призывном пункте шесть дней спустя, 29 сентября.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявлял, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сорванной секретной сделке между США и Саудовской Аравией
Обыски в доме Собчак по делу ее коммерческого директора попали на видео
В СКР рассказали о завершении расследования дела Тесака и его соратников
ФСБ задержала подполковника МВД в день его рождения с миллионом рублей
Студент тайком снял на видео секс с девушками из Tinder и попал под суд
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе
Пашинян пожелал мира с Азербайджаном
Конкурент России заявил о перестройке на рынке нефти
Мобилизованный ветеран Чечни погиб в зоне СВО
На Марсе обнаружили условия для выживания бактерий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.