Путин отреагировал на гибель мобилизованных россиян

Путин заявил, что погибшие мобилизованные могли успеть пройти предусмотренную подготовку

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку могли успеть пройти предусмотренную подготовку. Таким образом президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о гибели мобилизованных в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет «Россия 24».

По словам главы государства, первичная подготовка призванных в рамках мобилизации занимает от пяти до десяти дней, еще 5-15 дней продолжается дополнительное слаживание в войсках. Таким образом, заключил он, ряд мобилизованных граждан уже действительно мог успеть пройти все необходимые этапы подготовки и приступить к выполнению реальных боевых задач.

Как уточнил Путин, в настоящее время в подразделениях уже находятся около 33 тысяч мобилизованных, а 16 тысяч — уже выполняют боевые задачи.

Ранее в октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в спецоперации на Украине. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели трех мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края.