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14:38, 14 октября 2022Россия

Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

В администрациях Красноярского края подтвердили гибель троих мобилизованных в ходе СВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в ходе специальной операции на Украине. Эти сведения подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска, сообщает портал NGS24.RU.

По сведениям властей, родственникам резервистов пришли похоронки, а погибли они еще 8 октября спустя десять дней после того, как были мобилизованы.

«Среди погибших — 40-летний кодинец Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из села Заледеево», — уточнили в администрациях.

Дорофеев и Щукин отправились в зону СВО добровольцами, Смирнов получил повестку. Все россияне уезжали из Кодинска 28 сентября.

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13 октября правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян на Украине. Власти пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Семья резервистов пообещали оказать материальную помощь.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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