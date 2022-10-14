Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

В администрациях Красноярского края подтвердили гибель троих мобилизованных в ходе СВО

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в ходе специальной операции на Украине. Эти сведения подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска, сообщает портал NGS24.RU.

По сведениям властей, родственникам резервистов пришли похоронки, а погибли они еще 8 октября спустя десять дней после того, как были мобилизованы.

«Среди погибших — 40-летний кодинец Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из села Заледеево», — уточнили в администрациях.

Дорофеев и Щукин отправились в зону СВО добровольцами, Смирнов получил повестку. Все россияне уезжали из Кодинска 28 сентября.

13 октября правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян на Украине. Власти пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Семья резервистов пообещали оказать материальную помощь.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах с 21 сентября.