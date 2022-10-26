Падение спроса на чипы оказалось беспрецедентным

SK Hynix заявила о беспрецедентном ухудшении ситуации в индустрия полупроводников

Один из крупнейших в мире производителей чипов — южнокорейская SK Hynix заявила, что индустрия полупроводников испытывает беспрецедентное ухудшение рыночной ситуации, потому что бизнес страдает от роста неопределенности.

В третьем квартале прибыль компании рухнула упала на 67 процентов (до 767 миллиона долларов), а общая выручка показала падение на семь процентов (до 7,6 миллиарда долларов). На этом фоне SK Hynix решила сократить в 2023 году свои инвестиции на 50 процентов.

«Ухудшение ситуации почувствовали на себе производители как ПК, так и смартфонов, а они являются главными потребителями чипов. Тем не менее мы ожидаем, что спрос сократится лишь в краткосрочном периоде, а в средне- и долгосрочном — будет расти», — заявили в компании. SK Hynix также думает о продаже свои предприятия на территории Китая.

Ранее стало известно, что министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии.