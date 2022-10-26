Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:00, 26 октября 2022Экономика

Падение спроса на чипы оказалось беспрецедентным

SK Hynix заявила о беспрецедентном ухудшении ситуации в индустрия полупроводников

Фото: PxHere

Один из крупнейших в мире производителей чипов — южнокорейская SK Hynix заявила, что индустрия полупроводников испытывает беспрецедентное ухудшение рыночной ситуации, потому что бизнес страдает от роста неопределенности.

В третьем квартале прибыль компании рухнула упала на 67 процентов (до 767 миллиона долларов), а общая выручка показала падение на семь процентов (до 7,6 миллиарда долларов). На этом фоне SK Hynix решила сократить в 2023 году свои инвестиции на 50 процентов.

«Ухудшение ситуации почувствовали на себе производители как ПК, так и смартфонов, а они являются главными потребителями чипов. Тем не менее мы ожидаем, что спрос сократится лишь в краткосрочном периоде, а в средне- и долгосрочном — будет расти», — заявили в компании. SK Hynix также думает о продаже свои предприятия на территории Китая.

Ранее стало известно, что министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией
Учитель российской школы во время урока вырвал кусок щеки у шестиклассника
Певица Жасмин отреагировала на попадание под санкции США
Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России
В Крыму отреагировали на признание Польшей властей России «террористами»
В Мелитополе нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой
Кремль прокомментировал возможную причастность Собчак к делу о вымогательстве
Девушка лишилась возлюбленного из-за своего костюма на Хеллоуин
В России началось производство коммерческих Ту-214
Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации «Ростех»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.