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14:48, 26 октября 2022Экономика

Названо количество перешедших на четырехдневку российских компаний

SuperJob: один процент российских компаний перешел на четырехдневку
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Только один процент российских компаний перешел на четырехдневную рабочую неделю. Еще два процента ввели ее раньше, но потом вернулись к обычному режиму, такое количество названо в исследовании SuperJob.

В шести процентах компаний возможность перехода на сокращенную рабочую неделю обсуждалось, в двух процентах этот шаг сочли допустимым, а в четырех процентах — нет. Около 88 процентов работодателей вообще не застрагивали эту тему. Между тем введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 48 процентов россиян, а среди опрошенных до 34 лет показатель достигает 61 процента.

Исследование также выявило, что женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (52 против 64 процентом). Россияне с доходом до 49 999 рублей чаще других одобряют переход на четырехдневку. При этом 64 процента уверены, что за четыре дня смогут выполнять тот же объем работы, что и за пять.

Освободившийся день респонденты хотели бы посвятить семьей, отдыху, самообразованию, повышению квалификации или взять подработку.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ранее, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем.

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Платон Щукин
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