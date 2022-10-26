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20:36, 26 октября 2022Из жизни

Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой

NDTV: мужчина познакомился с девушкой через сервис знакомств и привел на свидание мать

Житель Индии Сиддхеш Локхер познакомился с девушкой через сервис знакомств, назначил ей свидание в ресторане и пришел на него вместе с матерью. Об этом сообщает NDTV.

Историю свидания Локхер описал в видео, опубликованном в соцсети. На записи мужчина приглашает новую знакомую пообедать в ресторане, но не говорит ей, что планирует привести с собой мать.

Своей матери индиец тоже не сказал, что ей предстоит принять участие в его свидании. Когда мать и сын направляются в ресторан, Локхер немного нервничает. Несмотря на это, встреча двух женщин проходит очень душевно.

Приглашенная на свидание девушка удивляется, но вскоре начинает чувствовать себя комфортно в присутствии матери нового знакомого. На записи девушка объясняет женщине, как работает сервис для знакомств.

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Необычное свидание поразило многих пользователей соцсетей. «Это было неожиданно», — написал один из них. «Это безумие», — высказался другой.

Некоторые пользователи оценили, как девушке удалось справиться с ситуацией. «Я до сих пор не могу поверить, что ей было так комфортно, и она не испытывала неловкости», — отметил один из них.

Ранее сообщалось, что китаянка решила проверить, насколько ее парень щедрый, и привела на первое свидание 23 родственников. После ужина мужчина сбежал из ресторана, оставив ее оплачивать счет на почти 20 тысяч юаней (169,8 тысячи рублей).

Алиса Дмитриева
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