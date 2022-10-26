Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой
Житель Индии Сиддхеш Локхер познакомился с девушкой через сервис знакомств, назначил ей свидание в ресторане и пришел на него вместе с матерью. Об этом сообщает NDTV.
Историю свидания Локхер описал в видео, опубликованном в соцсети. На записи мужчина приглашает новую знакомую пообедать в ресторане, но не говорит ей, что планирует привести с собой мать.
Своей матери индиец тоже не сказал, что ей предстоит принять участие в его свидании. Когда мать и сын направляются в ресторан, Локхер немного нервничает. Несмотря на это, встреча двух женщин проходит очень душевно.
Приглашенная на свидание девушка удивляется, но вскоре начинает чувствовать себя комфортно в присутствии матери нового знакомого. На записи девушка объясняет женщине, как работает сервис для знакомств.
Необычное свидание поразило многих пользователей соцсетей. «Это было неожиданно», — написал один из них. «Это безумие», — высказался другой.
Некоторые пользователи оценили, как девушке удалось справиться с ситуацией. «Я до сих пор не могу поверить, что ей было так комфортно, и она не испытывала неловкости», — отметил один из них.
Ранее сообщалось, что китаянка решила проверить, насколько ее парень щедрый, и привела на первое свидание 23 родственников. После ужина мужчина сбежал из ресторана, оставив ее оплачивать счет на почти 20 тысяч юаней (169,8 тысячи рублей).