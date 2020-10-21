Девушка решила проверить парня и привела на первое свидание 23 родственника

Китаянка решила проверить, насколько щедрый ее парень, и привела на первое свидание 23 родственника. Об этом сообщает издание 台州晚报.

Девушка без предупреждения привела в ресторан больше 20 членов своей семьи, чтобы посмотреть, сможет ли ее 29-летний избранник оплатить ужин на 25 персон. После ужина мужчина сбежал из ресторана, оставив ее оплачивать счет на почти 20 тысяч юаней (231 тысяча рублей). Сумма оказалась настолько крупной, потому что родственники девушки заказали много деликатесов и алкогольных напитков.

В итоге китаец и девушка договорились, что он оплатит часть счета, а остальные расходы возьмут на себя 23 ее родственника.

Сообщается, что свидание устроила мать китайца, переживающая, что он никак не может найти себе пару. До того, как прийти на встречу, мужчина обещал заплатить за еду.

Произошедшее вызвало горячее обсуждение в китайских социальных сетях. Большинство пользователей сошлось на том, что на свидании мужчина должен заплатить за девушку, а если она приводит с собой кого-то еще, кроме пары подруг, ему следует просто уйти.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин девушка прокатилась с бывшим парнем на спортивной машине ее нового бойфренда и устроила аварию. Она взяла автомобиль на следующий день после их первого свидания.

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