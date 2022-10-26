Российский посол назвал возможным диалог Москвы и Киева

Российский посол в Великобритании Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева

Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

По его словам, в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого президент Украины Владимир Зеленский юридически сделал невозможным ведение переговоров.

«Мы говорим, что переговоры возможны, мы будем готовы в любое время искать правильное разрешение этого кризиса», — сказал Келин.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал решать его через диалог и дипломатию Киева и Москвы, а не их переговоры с Западом. По его мнению, если Россия обладает серьезным настроем по отношению к взаимодействию с Украиной, то ей следует остановить обстрелы украинских населенных пунктов.