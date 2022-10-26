Пьяная россиянка устроила погром в отеле Петербурга с ущербом в 250 тысяч рублей

31-летнюю россиянку задержали за пьяный дебош в отеле Санкт-Петербурга

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в одном из петербургских отелей. Об этом говорится на официальной странице ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 31-летняя туристка устроила погром в отеле «Дворец Трезини» на Университетской набережной. В ходе конфликта с администрацией гостиницы пьяная женщина разбила несколько декоративных колонн из гипса, сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Женщина была задержана и доставлена в местный отдел полиции. Дебоширка оказалась уроженкой Норильска и была зарегистрирована в городе Бийск в Алтайском крае. Против россиянки возбуждено уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре российская туристка устроила пьяный дебош в самолете на рейсе Москва — Анталья и угодила в турецкую полицию. Туристка всячески сопротивлялась попыткам бортпроводников усадить ее на место, а одну из стюардесс схватила за руку.

