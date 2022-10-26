Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:07, 26 октября 2022Путешествия

Пьяная россиянка устроила погром в отеле Петербурга с ущербом в 250 тысяч рублей

31-летнюю россиянку задержали за пьяный дебош в отеле Санкт-Петербурга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в одном из петербургских отелей. Об этом говорится на официальной странице ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 31-летняя туристка устроила погром в отеле «Дворец Трезини» на Университетской набережной. В ходе конфликта с администрацией гостиницы пьяная женщина разбила несколько декоративных колонн из гипса, сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Женщина была задержана и доставлена в местный отдел полиции. Дебоширка оказалась уроженкой Норильска и была зарегистрирована в городе Бийск в Алтайском крае. Против россиянки возбуждено уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре российская туристка устроила пьяный дебош в самолете на рейсе МоскваАнталья и угодила в турецкую полицию. Туристка всячески сопротивлялась попыткам бортпроводников усадить ее на место, а одну из стюардесс схватила за руку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о тренировочном пуске ракет под руководством Путина
В Совфеде допустили вероятность переговоров России и США по Украине
Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к восьми годам за взяточничество
Собчак не дала комментариев об обысках в ее доме
Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара
Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «цербер»
Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ
Семиметровый питон проглотил женщину
Рената Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову
Шойгу доложил Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.