Госдеп высказался о возможности применения ядерного оружия Россией

Госдеп сообщил, что США не видят признаков подготовки России к возможному ядерному удару

Соединенные Штаты не видят никаких признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия, сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

Как высказались в дипломатическом ведомстве, США не видят каких-либо признаков подготовки российских военных к ядерному удару. «У нас нет никаких причин изменять готовность наших ядерных сил, также нет никаких указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие», — подчеркнул Пател.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России ответом в случае применения ядерного оружия. По его словам, в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».