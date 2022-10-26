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17:14, 26 октября 2022Культура

Режиссер «Стражей Галактики» возглавит DC Studios

Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят компанию DC Studios
Джеймс Ганн

Джеймс Ганн. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Режиссер и сценарист Джеймс Ганн вместе с продюсером Питером Сафраном возглавит компанию DC Studios. Об этом сообщает Associated Press.

Вместе кинематографисты разработают долгосрочный план для компании DC Comics как в кино, так и на телевидении. При этом они продолжат заниматься и своими собственными проектами.

«Для нас большая честь представлять персонажей DC, которых мы любили с детства. Наша приверженность Супермену, Бэтмену, Чудо-женщине, Аквамену, Харли Квинн и остальным героям DC равна только нашей приверженности чуду человеческих возможностей, которое они олицетворяют», — говорится в совместном заявлении режиссера «Стражей Галактики» и продюсера «Отряда самоубийц».

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Ганн подтвердил, что Харли Квинн появится в будущих проектах киновселенной DC. После смены руководства студии Warner Bros. и отмены выпуска фильма «Бэтгерл» поклонники DC забеспокоились о том, появится ли персонаж Харли Квинн в новых проектах киновселенной. Ганн заявил, что зрители смогут увидеть героиню, но не пояснил, в каком именно фильме.

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Марина Погосян
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