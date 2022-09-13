Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер Джеймс Ганн подтвердил возвращение Харли Квинн в киновселенную DC

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что персонаж Харли Квинн вернется в киновселенную DC

Фото: Media Punch / Legion-media

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн подтвердил, что Харли Квинн появится в будущих проектах киновселенной DC. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, пишет Screenrant.

После смены руководства студии Warner Bros. и отмены выпуска фильма «Бэтгерл» поклонники DC забеспокоились о том, появится ли персонаж Харли Квинн в новых проектах киновселенной.

Создатель фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» подтвердил, что зрители смогут вновь увидеть возлюбленную Джокера в новом фильме, а также добавил, что роль Квинн продолжит играть австралийская актриса Марго Робби.

О том, в какой именно картине появится персонаж, Ганн не сообщил.

Ранее Марго Робби назвали самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде.

В начале августа создатели фильма «Джокер 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Названы переставшие выдавать шенген россиянам страны Европы
Грузия заявила о помощи в прекращении конфликта Армении с Азербайджаном
Военный грузовик протаранил авто российского волонтера и попал на видео
Участник СВО рассказал о влиянии западного оружия на боевые действия на Украине
В России разработали комбинированную назальную вакцину от гриппа и COVID-19
Британия не пригласила Россию, Белоруссию и Мьянму на похороны Елизаветы II
Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах
Володин сообщил об отправке депутатов Госдумы в Донбасс
В «Союзе отцов» отреагировали на проект о праве многодетных стать резервистами
Мужчина выстрелил в воздух и попал себе в ягодицу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.