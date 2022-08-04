Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели фильма «Джокер 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели второй части фильма «Джокер» подтвердили участие американской певицы и актрисы Леди Гаги. Об этом авторы сообщили в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), посвященном проекту.

В социальной сети опубликовали видео, на котором видны силуэты танцующей Леди Гаги и американского актера Хоакина Феникса, который играет главного героя, злодея Джокера. Помимо этого, в материале упоминается имя исполнительницы.

О том, что 36-летняя американская певица и актриса Леди Гага стала кандидаткой на роль Харли Квинн в новой части фильма «Джокер» стало известно в июне этого года.

Сообщается, что персонаж Квинн в сиквеле под названием «Джокер: Безумие на двоих» будет отличаться от персонажа, которого играла Марго Робби в двух частях «Отряда Самоубийц», а также спин-оффе.

Ранее стало известно, что фильм выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

Съемки проекта стартуют в декабре. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.