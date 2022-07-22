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Стала известна самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде

Марго Робби назвали самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде

Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

32-летняя австралийская актриса Марго Робби названа самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что актриса заработала 12,5 миллиона долларов за роль в фильме «Барби». Премьера картины запланирована на 21 июня 2023 года. Подробности сюжета держат в секрете.

Предыдущий гонорар Робби составил 10 миллионов долларов. Его актриса получила за роль злодейки Харли Квинн в блокбастере «Хищные птицы» (2020).

Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых звезд среди женщин занимает 18-летняя актриса Милли Бобби Браун. По информации Variety, она может получить 10 миллионов долларов за роль в фильме «Энола Холмс 2» о сестре знаменитого детектива. Браун станет первой актрисой в истории, заработавшей столь высокий гонорар за роль в фильме среди молодых артистов до 20 лет.

Среди мужчин самый высокий гонорар у актера Тома Круза. Он заработает 100 миллионов долларов за фильм Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик».

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Дениза Мацаева
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