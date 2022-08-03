Фильм «Бэтгерл» компании Warner Bros. никогда не выйдет в прокат

Компания Warner Bros. не станет выпускать фильм «Бэтгерл» в кинотеатрах и на платформе HBO

Компания Warner Bros. не станет выпускать фильм «Бэтгерл» в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, отмена релиза проекта, съемки которого уже были завершены, связана с несколькими факторами. Бюджет фильма, по некоторым данным, превысил 90 миллионов долларов из-за расходов во время пандемии. При этом компания, занимавшаяся созданием картины, не была уверена, что кассовые сборы смогут отбить такую сумму.

Помимо этого, фильм «Бэтгерл», находившийся на стадии постпродакшена, показал очень низкие рейтинги во время тестового смотра. Отмена релиза картины также была связана с тем, что руководство студии решило сохранить репутацию компании, выпускающей только сенсационные блокбастеры, в которые картина, по информации издания, не смогла войти.

Сообщается, что фильм вошел в список самых дорогих отмененных проектов в истории кинематографа.

Премьера картины «Бэтгерл» была запланирована на конец 2022 года. В основу ее сюжета легла история приемной дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, Барбары (эту роль исполнила актриса Лесли Грейс), которая восхищается Бэтменом и мечтает стать напарником супергероя.

Одну из главных героинь, лучшую подругу Бэтгерл, сыграла трансгендерная актриса Айвори Акино. В декабре прошлого года стало известно, что в проекте примет участие Майкл Китон, ранее исполнявший роль Бэтмена в одноименном фильме.

