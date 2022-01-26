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Трансгендерная актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Бэтгерл»

В экранизации комикса DC «Бэтгерл» впервые появится открытый трансгендерный персонаж

Фото: WENN / Legion-media

Американская актриса филиппинского происхождения Айвори Акино появится в фильме «Бэтгерл». Об этом пишет Deadline.

Артистка сыграет Алисию Йео, лучшую подругу главной героини, которая работает барменшей. Отмечается, что это первый открытый трансгендерный персонаж в одной из ведущих ролей в экранизации комиксов DC.

«Бэтгерл» расскажет историю приемной дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, Барбары, которая восхищается Бэтменом и мечтает стать напарником супергероя. Ее сыграет актриса Лесли Грейс.

Премьера ленты запланирована на стриминговом сервисе HBO Max в конце 2022 года.

В декабре 2021 года стало известно, что Майкл Китон, впервые сыгравший Бэтмена в экранизации Тима Бертона 1989 года, снова исполнит роль супергероя в фильме про Бэтгерл. В актерском составе также заявлены Брендан Фрейзер, который станет суперзлодеем Светлячком, а образ комиссара Гордона вновь воплотит Дж. К. Симмонс. Режиссерами картины выступят авторы «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билалл Фалла.

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Сергей Равин
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