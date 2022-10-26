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01:04, 26 октября 2022Экономика

Названы претенденты на российские активы IKEA

РБК: АФК «Система», Группа ПИК и Kronospan стали претендентами на российские активы IKEA

Фото: Eric Gaillard / Reuters

На заводы шведской компании IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group в рамках процедуры due diligence, который проводит ее основной акционер АФК «Система». Об сообщает РБК со ссылкой на близкий к одной из сторон переговоров источник.

Другой собеседник издания рассказал, что всего претендентами на активы IKEA стали шесть компаний и у всех есть равный доступ к информации о них. Среди претендентов кроме «Системы» он назвал Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

Ранее органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов рассказал, что IKEA нашла потенциальных покупателей для своих фабрик на территории России. По его словам, до среды на этой неделе для кандидатов проведут осмотр фабрик в Тихвине и в Великом Новгороде, а на следующей неделе — фабрики в Кировской области. Каждый день на производство будут приходить представители двух компаний. В общей сложности на активы IKEA претендуют шесть кандидатов, но кто они — не сообщается.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA объявила еще 3 марта. Через 3,5 месяца она сообщила, что продаст весь розничный бизнес и остановит четыре фабрики, что повлечет за собой увольнения. Спустя два месяца завершилась финальная распродажа товара.

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Марина Совина
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Названы претенденты на российские активы IKEA
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