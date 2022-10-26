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07:36, 26 октября 2022Бывший СССР

Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными

Очевидец Егильницкий: украинские силовики издевались над пленными в Днепропетровске

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий.

«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», — заявил очевидец.

Егильницкого держали в первом лагере для военнопленных «Запад-1». В других регионах Украины пленных российских военных держат в обычных СИЗО, тюрьмах и лагерях.

Ранее Владислав Егильницкий рассказал о разработанном Службой безопасности Украины (СБУ) опроснике для военнопленных. Среди прочего, в нем имеются вопросы про принадлежность Крыма и отношении к русскому миру. Все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.

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Марина Совина
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