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05:55, 25 октября 2022Россия

Освобожденный из плена военный ДНР рассказал о допросе СБУ

Освобожденный из плена военный ДНР рассказал о вопросах про Крым, которые ему задавала СБУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал о разработанном Службой безопасности Украины (СБУ) опроснике для военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочего, в нем имеются вопросы про принадлежность Крыма и отношении к русскому миру. Кроме того, на допросе СБУ интересуется родственниками пленного и их настроениями. Помимо этого, есть вопросы и личного характера, например, как допрашиваемый относится к Украине, России, Путину, спецоперации.

Егильницкий отметил, что все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин рассказал, что 80 процентов военных, вернувшихся из украинского плена, подвергались физическому насилию. По его словам, были зафиксированы не только случаи избиений, но и внесудебные расстрелы. 46 процентам пленных отказывали в медицинской помощи, а 79 процентов не могли связаться с семьями. Кроме того, украинские военные оказывали психологическое давление на родственников захваченных военных, а также вымогали у них деньги, добавил Фомин.

Представитель Минобороны России также рассказал, что, согласно опросу, 55 процентов плененных военнослужащих насильно привлекали к съемкам пропагандистских видео.

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Марина Совина
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