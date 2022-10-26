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13:45, 26 октября 2022Ценности

Названы популярные у россиян костюмы к Хеллоуину

Аналитики Moneyplace: костюмы Харли Квинн и ведьмы стали популярнейшими на маркетплейсах

Фото: K.C. Alfred / ZumaPress / Globallookpress.com

Популярность товаров к Хеллоуину заметно возрастает на маркетплейсах с конца сентября до конца октября. О том, какие костюмы и предметы интерьера пользуются наибольшей популярностью и сколько россияне тратят на них, «Лента.ру» узнала из исследования аналитического сервиса Moneyplace.

За последний месяц оборот товаров к Хеллоуину на маркетплейсе Wildberries вырос на 395 процентов. Если 27 сентября покупатели приобрели товаров из данной категории на сумму 324,5 тысячи рублей, то 20 октября россияне потратили уже 1,6 миллиона рублей. На маркетплейсе Ozon за месяц оборот вырос на 855 процентов. Так, 29 сентября покупатели приобрели товаров из данной категории на сумму 40 293 рубля, а 20 октября — на 384 949 рублей.

Самые популярные товары

Одни из самых популярных и востребованных товаров на Хеллоуин на Wildberries — это детские карнавальные костюмы. Согласно исследованию, самые актуальные из них — костюмы Харли Квинн, ведьмы, привидения, вампира, летучей мыши.

За месяц на Wildberries, c 24 сентября по 23 октября было продано детских карнавальных костюмов Харли Квинн на 1,2 миллиона рублей, костюмов ведьмы — на 1,014 миллиона рублей, костюмов вампира бренда — на 413 тысяч рублей, колпаков ведьмы бренда — на 306 тысяч рублей

аналитики Moneyplace

Также на Wildberries востребованными к Хеллоуину являются такие аксессуары, как «Колпак колдуньи/ведьмы», «Гирлянда тыква», «Маска страшная момо», «Механическая рука», «Ободок летучей мыши», «Конфетница тыква», говорится в исследовании.

Из костюмов для взрослых чаще всего приобретают «Костюм полицейского женский». Данных костюмов в период с 24 сентября по 23 октября было продано на маркетплейсе на сумму 238 тысяч рублей.

На маркетплейсе Ozon в топ по росту оборота вышла «Паутина для декораций». За месяц с 24 сентября по 23 октября общая сумма продаж составила 335 тысяч рублей. Также в лидеры продаж выбилась маска карнавальная — в зависимости от персонажа рост оборота вырос на 233-1200 процентов, общая сумма продаж за этот период составила 409 232 рубля. Самой продаваемой стала «Маска чумного доктора» — за месяц сумма продаж составила 120,5 тысячи рублей.

Ранее официанты в костюмах «Могучих рейнджеров» спасли женщину от напавшего на нее преступника.

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Екатерина Смирная
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