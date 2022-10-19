Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:53, 19 октября 2022Из жизни

Официанты в костюмах супергероев спасли женщину от душившего ее мужчины

В США официанты в костюмах «Могучих рейнджеров» спасли женщину от душившего ее мужчины

Кадр: ABC7

В американском городе Окленд, штат Калифорния, официанты в костюмах «Могучих рейнджеров» спасли женщину от напавшего на нее преступника. Об этом сообщает ABC 7.

Женщина появилась в кафе около восьми часов вечера и сразу начала звать на помощь. За ней в заведение вбежал мужчина, бросился на нее и принялся душить.

Официанты, одетые в костюмы супергероев, бросились на помощь и оттащили нападавшего. Когда черный и желтый рейнджеры посоветовали ему убираться, он переключил внимание на них. Мужчина пытался выкрикивать оскорбления и драться, но желтый рейнджер взял его за шиворот и выставил за дверь.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Оказавшись на улице, мужчина начал хватать кресла, детские сидения и солонки и кидать их в окно. В конце концов, «Могучие Рейнджеры» повалили его на землю, легли сверху и не отпускали, пока не приехали полицейские.

В полиции сообщили, что, по всей видимости, у мужчины проблемы с психикой. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прохожий в костюме медведя спас девушку-подростка от мужчины, который якобы попытался изнасиловать ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о распространении военного положения по России
Во Франции задумались о закрытии железнодорожных линий из-за энергокризиса
Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций
Байден заявил о планах высвободить больше нефти из стратегического запаса США
Бородина сообщила о планах родить после 40 лет
Россияне бросились скупать элитное жилье на популярном турецком курорте
России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года
Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.