Официанты в костюмах супергероев спасли женщину от душившего ее мужчины

В США официанты в костюмах «Могучих рейнджеров» спасли женщину от душившего ее мужчины

В американском городе Окленд, штат Калифорния, официанты в костюмах «Могучих рейнджеров» спасли женщину от напавшего на нее преступника. Об этом сообщает ABC 7.

Женщина появилась в кафе около восьми часов вечера и сразу начала звать на помощь. За ней в заведение вбежал мужчина, бросился на нее и принялся душить.

Официанты, одетые в костюмы супергероев, бросились на помощь и оттащили нападавшего. Когда черный и желтый рейнджеры посоветовали ему убираться, он переключил внимание на них. Мужчина пытался выкрикивать оскорбления и драться, но желтый рейнджер взял его за шиворот и выставил за дверь.

Оказавшись на улице, мужчина начал хватать кресла, детские сидения и солонки и кидать их в окно. В конце концов, «Могучие Рейнджеры» повалили его на землю, легли сверху и не отпускали, пока не приехали полицейские.

В полиции сообщили, что, по всей видимости, у мужчины проблемы с психикой. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прохожий в костюме медведя спас девушку-подростка от мужчины, который якобы попытался изнасиловать ее.