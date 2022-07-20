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Мужчина в костюме медведя спас девушку от засунувшего ей руку в трусы незнакомца

Yahoo News: в Оксфорде мужчина в костюме медведя спас девушку-подростка от изнасилования
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Google Maps

В Великобритании прохожий, одетый в костюм медведя, спас девушку-подростка от мужчины, который якобы попытался изнасиловать ее. Об этом сообщает Yahoo News.

Инцидент произошел 11 ноября 2021 года в городе Оксфорд, графство Оксфордшир. Как рассказала в суде девушка, ставшая жертвой домогательств, ночью она сидела на бордюре тротуара, когда рядом появился незнакомец в маскарадном костюме и с посохом в руке. Он присел рядом с британкой, коснулся ее ноги, а потом засунул руку ей под шорты и трусы.

Девушка сказала, что в этот момент буквально «остолбенела» и не смогла дать мужчине отпор. По ее словам, приставание продолжалось «несколько секунд», но потом появился ее знакомый в костюме медведя. После этого незнакомец ушел, а знакомый проводил жертву домогательств до дома.

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Позже нападавший был опознан как 29-летний Фрэнк Холливелл. На заседании суда мужчина заявил, что не приставал к истице, а его адвокат обвинил девушку в том, что она выдумала историю с домогательствами, чтобы привлечь внимание бойфренда, с которым поссорилась вечером того же дня. Более того, предполагаемая жертва насилия якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения и другу в костюме медведя сначала заявила, что Холливелл изнасиловал ее. Уже потом появилась версия с домогательствами.

Девушка отвергла эти обвинения, а на вопрос о том, почему она не вскочила и не позвала на помощь сразу же, ответила, что находилась в шоковом состоянии. Разбирательства продолжаются.

Ранее сообщалось, что в США женщину обязали платить алименты на ребенка, который родился в результате изнасилования. Надругавшийся над американкой мужчина смог отобрать у нее дочь через суд.

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Никита Савин
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