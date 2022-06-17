Женщину обязали платить алименты насильнику

Кристу Абельсет из США обязали платить насильнику алименты на дочь, рожденную от него

32-летнюю женщину из штата Луизина, США, обязали платить алименты насильнику, после того как он получил опеку над их общей дочерью, зачатой в результате преступления. Об этом сообщает WBRZ.

По словам Кристы Абельсет, в 2005 году, когда ей было 16 лет, над ней надругался 30-летний Джон Барнс. Он предложил подвезти ее домой после посиделок с общими знакомыми одном из баров города Хаммонд, штат Индиана. «Вместо того, чтобы подбросить до дома, он отвез меня к себе. Завел в дом и изнасиловал на диване в гостиной», — рассказала Абельсет.

После той ночи девочка-подросток забеременела и у нее родилась дочь. Спустя пять лет Барнс узнал о том, что у него есть ребенок и провел ДНК-тест, который подтвердил отцовство. Мужчина пытался добиться полной опеки над рожденной от него девочкой, однако тогда суд распределил опеку между родителями.

В 2015 году Абельсет выдвинула обвинение в изнасиловании против Барнса. Женщина пояснила, что не сделала этого раньше, потому что думала, что заявления о изнасилованиях расследуют только по горячим следам. По ее словам, с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки, хотя в полиции заявляют, что следствие продолжается. При этом Абельсет утверждает, что ее дело до сих пор не передали детективу.

Женщина рассказала, что Барнс не раз угрожал ей и кичился тем, что у него есть связи в судебных органах. Журналистам удалось выяснить, что он владеет веб-компанией Gumbeaux Digital Branding в Пончатуле, штат Луизиана, среди клиентов которой числится городская полиция.

Более того, в 2022 году Барнсу удалось добиться полной опеки над девочкой после того как он выяснил, что мать дала ей мобильный телефон без его ведома. Теперь подростка передали мужчине. Кроме того, суд обязал Абельсет выплачивать насильнику алименты. Вынесший решение судья отказывается от комментариев, ссылаясь на то, что не имеет права разглашать подробностей дела. В данный момент правозащитники и журналисты пытаются помочь женщине в борьбе против Барнса.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Аманда Уокер из Великобритании вышла замуж за изнасиловавшего ее коллегу и родила от него дочь. Уокер несколько раз пыталась сбежать после свадьбы, но муж грозился совершить самоубийство.