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Сектантка вышла замуж за изнасиловавшего ее мужчину и родила от него

Daily Mail: британка вышла замуж за изнасиловавшего ее коллегу из Румынии и родила от него

Фото: Unsplash

24-летняя Аманда Уокер из Великобритании вышла замуж за изнасиловавшего ее коллегу и родила от него дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам британки, она член организации «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), работала в доме престарелых и была девственницей до того, как ее изнасиловал коллега Михай Савеску, приехавший из Румынии.

Однажды Савеску должен был отвезти Уокер домой, но вместо этого остановился у отеля. Мужчина сказал сектантке довериться ему и пойти с ним в номер, а там изнасиловал ее. Савеску умолял коллегу никому не говорить и не докладывать о случившемся, потому что у него есть сын. Женщина не хотела лишать ребенка отца, поэтому согласилась на его требования.

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Спустя два месяца Уокер обнаружила, что беременна от насильника. Побоявшись общественного осуждения, она вышла за него замуж. Скромная церемония прошла в компании семьи и друзей. «Я изо всех сил старалась изобразить улыбку, но сдерживала слезы. Той ночью Михай оставил меня дома, а сам пошел пить. И в нашу первую ночь вместе в качестве мужа и жены он снова меня изнасиловал», — рассказала она. Британка призналась, что неоднократно подвергалась насилию и позднее.

Уокер несколько раз пыталась сбежать после свадьбы, но муж грозился совершить самоубийство. Переломный момент наступил, когда Савеску напал на нее на глазах дочери, и она обратилась в полицию. В октябре 2021 года 34-летний Михай Савеску был признан виновным в изнасиловании и заключен в тюрьму на 17 лет. После освобождения его депортируют.

Ранее сообщалось, что британка вышла замуж за друга по переписке, заключенного в тюрьму на 24 года. Девушка призналась, что никогда даже не видела супруга в реальной жизни.

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Рузанна Акмалтдинова
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