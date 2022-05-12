Сектантка вышла замуж за изнасиловавшего ее мужчину и родила от него

Daily Mail: британка вышла замуж за изнасиловавшего ее коллегу из Румынии и родила от него

24-летняя Аманда Уокер из Великобритании вышла замуж за изнасиловавшего ее коллегу и родила от него дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам британки, она член организации «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), работала в доме престарелых и была девственницей до того, как ее изнасиловал коллега Михай Савеску, приехавший из Румынии.

Однажды Савеску должен был отвезти Уокер домой, но вместо этого остановился у отеля. Мужчина сказал сектантке довериться ему и пойти с ним в номер, а там изнасиловал ее. Савеску умолял коллегу никому не говорить и не докладывать о случившемся, потому что у него есть сын. Женщина не хотела лишать ребенка отца, поэтому согласилась на его требования.

Спустя два месяца Уокер обнаружила, что беременна от насильника. Побоявшись общественного осуждения, она вышла за него замуж. Скромная церемония прошла в компании семьи и друзей. «Я изо всех сил старалась изобразить улыбку, но сдерживала слезы. Той ночью Михай оставил меня дома, а сам пошел пить. И в нашу первую ночь вместе в качестве мужа и жены он снова меня изнасиловал», — рассказала она. Британка призналась, что неоднократно подвергалась насилию и позднее.

Уокер несколько раз пыталась сбежать после свадьбы, но муж грозился совершить самоубийство. Переломный момент наступил, когда Савеску напал на нее на глазах дочери, и она обратилась в полицию. В октябре 2021 года 34-летний Михай Савеску был признан виновным в изнасиловании и заключен в тюрьму на 17 лет. После освобождения его депортируют.

Ранее сообщалось, что британка вышла замуж за друга по переписке, заключенного в тюрьму на 24 года. Девушка призналась, что никогда даже не видела супруга в реальной жизни.