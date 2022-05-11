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Никогда не видевшая своего парня-заключенного девушка вышла за него замуж

The Sun: британка вышла замуж за заключенного, которого никогда не видела

Фото: @naomi.0quendo

27-летняя жительница Великобритании Наоми Окендо вышла замуж за своего американского парня по переписке, заключенного в тюрьму на 24 года. Девушка призналась, что даже никогда не видела супруга в реальной жизни, сообщает The Sun.

Наоми Окендо и ее муж Виктор познакомились в июне 2020 года по переписке. В сообщениях мужчина рассказал, что стал жертвой обстоятельств. Его мать пристрастилась к запрещенным веществам, а отец провел в заключении 10 лет и скончался всего через три месяца после освобождения. Поэтому Виктор проводил много времени с приемными семьями, спал на скамейках в парке и в заброшенных домах. Он также выразил желание общаться с британкой с помощью писем или по телефону, но отметил, в таком случае ей нужно отправить ему денег, поскольку у него «нет никакой поддержки».

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По словам мужчины, когда ему было 18 лет, на него напала банда, и он прибег к самообороне, что привело к двойному убийству и обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Более того, после стрельбы Виктор укрылся в чьем-то доме, и ему было предъявлено обвинение во вторжении в жилище.

Узнав о его преступлениях, Наоми Окендо решила подать прошение о помиловании. «Мало того, что его дело было несправедливым, теперь он еще и другой человек, 30-летний мужчина, который научился на своих ошибках и просто хочет получить второй шанс в жизни», — отметила британка. Она считает, что муж полностью изменился и никогда не захочет возвращаться к преступной жизни и членству в бандах.

Виктор провел в тюрьме 10 лет. Пара надеется на скорое воссоединение.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бристоль влюбилась в заключенного из США после трех месяцев переписки. Более того, она сделала на груди татуировку с его именем и согласилась выйти за него замуж.

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Рузанна Акмалтдинова
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